Valitsuse valuliselt saavutatud kokkulepe energiahindade järsk tõus tarbijatele mingil määral kompenseerida on tervitatav, samas on tegemist ajutise lahendusega. Energiahindade sõltumine börsist, kus on püsivalt suurem nõudlus kui pakkumine, ei ole mõistlik ega jätkusuutlik. Samas on seesugune börsikultus omane meie tänasele majanduskorraldusele paljudes eluvaldkondades, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.