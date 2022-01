Praegu on see süsteem lagunemas, kuna mitmed lepingud enam ei kehti või kokkulepetega kehtestatud režiimid on lakanud toimimast. Järgnevalt lühike ülevaade mõnest oluliselt relvastuskontrolli instrumendist, millel on või on olnud kaalukas roll Euroopa julgeoleku arhitektuuris.