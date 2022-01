Oleme energiakriisis. See on justkui rahuaja sõda, sest nõrgemad ja tagasihoidliku või olematu sissetulekuga ühiskonna liikmed, meie kaaskodanikud istuvad külmas ja pimedas toas ja pooleldi nälgivad, et suuta ära maksta üüratuid elektri-ja soojaarveid, kirjutab Jüri Lember.