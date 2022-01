Toivo Maimets on öelnud, et omikron on hoopis midagi muud kui koroona algne tüvi ning peaksime olema õnnelikud, et see niigi palju aitab. Minu jaoks on see väga kummaline suhtumine. Asja, mille kohta on öeldud «hea, et niigi palju aitab», ei saa suruda nii jõuliselt peale ega teha ärgituskampaaniat. Isegi kolm süsti ei hoia ära nakatumist, ometi meile rõhutatakse iga päev selle vältimatut vajadust. Veelgi enam, kui ka noored alluvad sellele survele ja lähevad hooliva kodanikuna seda tõhustusdoosi saama, siis on terviseametil ikka pidev murelik ja ärev toon, et me ei saa olla ikkagi olla optimistlikud, sest suur hulk riskirühmast on veel kaitsepookimata.