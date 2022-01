Eestlased on teadupärast usuleige rahvas. Kui me üldse millessegi siiralt usume, siis on see hariduse ja teadmiste kõikvõimsus. Rahvatarkus, et inimene õpib kogu elu, on selle tõe verbaalne väljendus. Enamik meist eeldab seejuures alateadlikult, et omandatavatel teadmistel pole piire, need võivad piiramatult kasvada. Inimkonda rohkem kui pool sajandit tagasi tabanud digirevolutsioon näib seda varjatud eeldust vaid kinnitavat. Loodud info maht on viimastel aastakümnetel hoogsalt kasvanud. Mõnedel hinnangutel kahekordistub juba teaduslike teadmiste hulk iga üheksa aastaga. Selle tulemuseks on tõeline infoplahvatus, kus suurem osa praegu maailmas tarbitavatest teadmistest on loodud vaid mõne viimase aastaga. Kasvu aeglustumise märke on otsitud, aga leitud pole. Pigem võib siit-sealt kuulda kasvu edasist kiirenemist toetavaid prognoose.