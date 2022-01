Juhuslik valik kõige tähtsamas Eesti teadust finantseerivas organisatsioonis ei austa teadlast ja selle otsene tulem on see, et mitmete meie teaduse lipulaevade jätkusuutlikkus on nüüdseks küsimärgi all, kirjutab akadeemik Ülo Niinemets.