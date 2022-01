Enne mu hiljutist välisreisi käis meediast läbi teade, et Vabadussammas nõuab järjekordsed 600 000 eurot hooldustöödeks. See ka ei lõpe!

Nii viisid reisil iga päev nähtud kaunid ja oma ümbrusesse hästi sobitatud monumendid mõtted koduste teemade ja meie kurikuulsa monumendi juurde. Nagu ikka, on võõrsil olles kodused asjad palju paremini luubi all.

Torkis see järjekordne 600 000, mis talle nagu Moolokile perioodiliselt tuleb anda. (Hea, et ta vähemalt noori tütarlapsi paar korda aastas söögiks ei nõua.)

Võrreldes survepesuga üks kord aastas (kui sedagi), mis on kogu tarvidus kõigi nende reisil nähtud väärikast ja igavesest materjalist (pronksist js graniidist) monumentide hooldamisel, on see hiigelsumma.