Nii näiteks leiab siinselgi kaardil Ristija Johannese, apostel Johannese (kaardil Jaan) ja Johannes Almuseandja. Näiteks viimane neist on andnud nime nii kihelkonnale kui ka kirikukülale Saaremaal (Jaani). Eestis enim levinud nimipühaku nimi on Maarja. Siinkohal tuleb vahet teha Neitsi Maarjal ja Maarja Magdaleenal ehk Maarjal, kes on pärit Magdalast. Just Neitsi Maarja on see, kellele on pühendatud Vana-Liivimaa, ja seetõttu esineb temanimelisi kirikuid meil kõige rohkem. Kahel kihelkonnakirikul Eestis nimipühak puudub. Need kirikud on suhteliselt uuemad (kihelkonna)kirikud Hargla ja Iisaku.