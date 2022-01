Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Raudtee tulek andis 19. sajandi lõpul tõuke Eesti arengule ja jaamade ümber tekkis elu. Vilgas oli rongiliiklus siinmail 1980. aastatel. Tänaseks on see minevik. Omaaegsed jaamahooned lammutati või on ajahambast puretud. Rahvusvaheline rongiühendus suretati välja. Tallinna ei saabu ühtegi kaugrongi. Oleme perifeeria. Rail Balticu rajamine venib.