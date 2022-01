Keskkonnaamet on asutus, mis ei tohi tegutseda peidetult ja tagasihoidlikult, vaid peab oma väärtused suurelt inimesteni viima ja teed näitama. Ühiskond peab tunnetama, et keskkonnaamet on tugevalt olemas ja esil, igas aspektis keskkonnakaitse eest väljas, kirjutab keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Euroopa roheline kokkulepe, mille peaeesmärk on saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, ja Eesti riigi otsus asuda jõuliselt läbi viima rohepööret, on klaasselge vastus, et keskkonnavaldkonda peetakse prioriteetseks. Muutused selles on vajalikud, võiks öelda, et isegi möödapääsmatud.