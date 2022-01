Praegu on kõigil erakondadel tõsiselt võetavuse probleem ja neid valitakse vaid alternatiivi puudumise tõttu, kirjutab Isamaa liige Lavly Perling.

Eesti erakonnamaastik on lühikese ajaga muutunud ja võiduarutelud ei keerle enam kahe suure ümber. Keskerakond, EKRE, Eesti 200 ja Reformierakond on end suhteliselt võrdsele positsioonile ritta seadnud, et minna parlamendivalimistele võidu järele. Kas keegi väiksematest suudab üllatada ja mõjutada tulemust, nagu viimane pakkuja Nord Poolil, sõltub erakondade järgmise poole aasta valikutest.