Juba mitmendat nädalat on ajakirjanduses peateemaks kõrge elektrihind, vahele ka juttu gaasihinnast. Kõik see on õige, kuna tegemist on kogu ühiskonda puudutava teemaga. On selge, et kõige rohkem on juttu üksikisiku (perekondade) toimetulekust ning suurematest ja väiksematest ettevõtetest, kellel on raskusi rekordarvete tasumisel.