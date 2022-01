Detsembri alguses ülikõrgeks kerkinud gaasi- ja elektrihind tekitas paljudes küsimusi. Kuidas on võimalik olukord, kus üleöö võib elektrihind kerkida tipptunnil 20 korda kõrgemaks? Üle kümne aasta oleme elektribörsilt ostnud elektrit vägagi mõistliku hinnaga. Elektri olemasolu on saanud nii iseenesestmõistetavaks, et keegi ei kujutanud ette, et ühel päeval võib tekkida olukord, mil ülikõrge hinna tõttu elektrit kasutada ei saa.