Soome ja Eesti vahel 30 aasta jooksul aset leidnud murranguist on suurim jäänud paljudel tähele panemata. On sündinud uus inimliik, topeltriiklane – soome-eestlane või eestisoomlane, kes asub ühtaegu Soome lahe mõlemal kaldal. Säärast asja pole meie vahel varem olnud.

Soome ja Eesti suhete seisu kohta on tavaks küsida iga intervjuu ja visiidiga seoses. Iga kord on vastus sama: head suhted. Sellest on saanud kui usurituaal, palve, mida peab alati kordama.

Selle varju on jäänud tegelikkus, kus meie suhted on märgatavalt pinnapealsemad. Me tunneme teineteist halvemini, kui arvame, ja tihti põhineb meie arvamus 10–20 aastat vanal käsitusel. Tegelikkus on palju enam muutunud, kuid me ei taju seda. Seetõttu satume vahetevahel kokku üllatustega, nagu näitasid koroonakriisi liikumispiirangud.