Vaene saatan, nüüd on ka tema Eesti Energialt elektriarve kätte saanud ja lõdiseb põrgus külmas ja pimedas: kuidas muidu seletada asjaolu, et isegi kõrged tervishoiupoliitikud hakkavad vaikselt koroonaviiruse vastu süstimise strateegiast tagasi tõmbuma. Siin on suurepärane võimalus Eestile, kirjutab Liina Laks.