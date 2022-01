Eesti! Käes on aeg luua tuleviku infoühiskonna tehnoloogia, mis oleks palju enamat kui praegune e-riik, internetihääletus ja elektrooniline ID-kaart. Miks? Sest järgmine kümnend eraldab uuendajad järgijatest ning Eestil on väga hea võimalus võtta enda kätte juhtpositsioon, märgib TTÜ infotehnoloogia professor Dirk Draheim.

Eestis valitseb IT-uuenduste osas suurepärane ja ainulaadne meeskonnavaim poliitikute, erasektori ja teadlaste vahel. Samas oleme olukorras, kus raskest inseneritööst ja uutest suurepärastest äriideedest enam ei piisa. Arutelu selle üle, mida on vaja ja mis võimalik, vajab küll veel avamist ning laiendamist, aga olen veendunud, et just Eesti ülikoolid saavad ulatada riigile abikäe nn kastist välja mõtlemisel.

Eestil läheb digitaliseerimisega suurepäraselt. Kõik teavad seda, sellest räägitakse rahvusvahelises meedias pidevalt. Eestil läheb ka oma e-eduloo turundamine suurepäraselt: Eestil on e-Eesti veebileht ja e-Eesti esitluskeskus. Skeptikutele ütlen, et see on tegelikult palju enamat kui lihtsalt esitlus või meediamüra.