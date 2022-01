Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Vene-lääne diplomaatia nädal Genfis, Brüsselis ja Viinis on lõppenud. Vestlus ei lõppenud skandaali ja läbirääkimiste lõpliku katkemisega, kuid see ei luba praegu loota ka diplomaatilist lahendust käimasolevale Euroopa julgeolekukriisile.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas 13. jaanuaril, et USA on lubanud järgmisel nädalal esitada oma vastuettepanekud. Mõlemad Venemaa asevälisministrid, kes pidasid läbirääkimisi USA ja NATOga, hakkasid rääkima probleemide lahendamise sõjalistest vahenditest. Tähelepanu tuleb pöörata Sergei Rjabkovi sõnadele: «Kui Moskva ei kuule oma ettepanekutele mõistliku aja jooksul vastust, siis on ta sunnitud võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed strateegilise tasakaalu tagamiseks».