Kuulasin üle-eelmisel esmaspäeval «Välisilma» ja kui Tarmo Maiberg lõpuks lausus, meie saade on viis minutit lühem, sest rohkem pole raha, vaatasin kalendrisse. Ei olnud esimene aprill. Aga tänu sellele tihkan kirja panna seda, mis aastaid näppe sügelema pannud. Ja nimelt: ERRi kummitab pankrot. Kui rahaline pankrot on ehk põhjendatav, siis vaimne pankrot mitte. Ja et ERRil on punased jooned eelarves juba paistmas, siis alljärgneva näpuga näitamisega arvestamine võiks olla osa kobarpäästepaketist.