Kuulus Talvesõja vaim, mis ühendas lõhestatud Soome rahva, ei sündinud mitte koos Talvesõjaga, vaid juba varem – siis, kui algasid Moskva läbirääkimised. On täiesti mõeldamatu, et ajal, kui Soome valitsus pidas Staliniga läbirääkimisi, oleks ükskõik missugusesse erakonda kuuluv Soome parlamendi liige seadnud avalikult kahtluse alla Soome kaitseväelaste kaitsetahte ja nimetanud Soome valitsust «režiimiks».

Kui eeldada, et EKRE juhid ikka armastavad Eestit, siis on nende käitumine täiesti arusaamatu. Aga on ka teine võimalus.

Mart Laar kirjutas hiljuti, et meil on poliitikuid, kes «armastavad Eestit nii kangesti, et kasvõi hing välja». Sellisel juhul käituvad Helmed nagu karu Krõlovi valmis. EKRE juhtide Eesti-armastus võtab niivõrd kummalisi vorme, et hakkab armastuse objektile ohtlikuks muutuma.