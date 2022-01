Suslovi ohjeldamatult pistrikulik tekst «Tuleb ausalt kuulutada, et Venemaa ja NATO on vaenlased» on «rahupartei» meeleheitlik katse viimasel hetkel ärahoida katastroofi, ümber veenda pistrikuid - aga eelkõige Pistrikku -, kõnetada neid nende oma keeles. Planeeritud on see ühe 25. kaadri nimel, mis peab tungima magustoidu ajal satraapide alateadvusesse :