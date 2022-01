Üks neist ütleb, et kodu on seal, kus on su kass. Mitmel viisil on see ütlus õige. Kass on justkui kodu sümbol, sest öeldakse ju, et kass hoiab pigem kodu kui inimest. Nii ja naa. Oleneb inimesest. Mõned kassid rändavad inimesega kaasa, sest inimene on nende kodu, mida nad hoiavad. Territoorium. Sõber. Kui kass on kord inimese välja valinud, siis ta ei hülga teda. Järelikult oled sina ise su kodu. Sest sinu kass on alati su kodus.