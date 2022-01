Eestis leidub alati piisavalt jõude, kes suudavad kõik projektid nurjata. Seetõttu on vaja argumente, argumente ja argumente, et vastuseis Estonia juurdeehitusele tagasi lükata, kirjutab riigikogu liige Siim Kallas (RE).

Tõde on ju selles, et Eestis pole üldse õiget ooperisaali kunagi olnud. See praegu kasutatav on ehitatud sõnalavastuste saaliks.