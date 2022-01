Kui vaatame meie meediat, siis muutuksime nagu järjest rohelisemaks, ent kui vaatame enda ümber, näeme, et tiheasustusaladel jääb rohelust justkui järjest vähemaks, kirjutab Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu kaasprofessor Hans Orru.

Roheline on meie uus lemmikvärv – rohepööre, rohealad, roheline toit, rohelised ettevõtted, rohepesu jne. Neist kõige pikemalt on käibel olnud roheala mõiste, mis tähistab looduslikku või inimtekkelise päritoluga taimkattega ala tiheasulas.

Barcelonas paiknev uurimisinstituut ISGlobal on järjestanud rohelisuse ja tervisekasu alusel 866 suuremat Euroopa linna (isglobalranking.org). Eesti linnadest kuuluvad sinna Tallinn, Tartu ja Narva. Kui arvude järgi on Tallinnast umbes veerand, Tartust pea viiendik ja Narvas enam kui kolmandik rohealad, siis seda rakendust kasutades ja rohealade tervisekasu aspektist vaadates on Tallinn tagantpoolt 61., Narva 478. ja Tartu 573.