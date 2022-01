Plastpakend on rohepöörde ootuses ja kliimaeesmärkide erinevates tõlgendustes sattunud ebaõiglase kriitikatulva alla, kirjutab Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Plast on hea ja unikaalne, ta on hästi töödeldav, vastupidav ning teatavasti kõige väiksema keskkonna jalajäljega pakendimaterjal. Ka palju kirutud kilekott loodi ju esialgu selleks, et leida parem alternatiiv paberkotile.