Igal tekstil on autor. Kui teksti kirjutab tehisintellekti lahendus ehk kratt, siis kelle mõtteid tema väljendab? Kas sellist kirjutist saab usaldada? See ulmelisena kõlav tulevik on märkamatult kohale jõudmas. Tehisintellektist, mis loob tekste, kirjutab Eesti Keele Instituudi keeletehnoloog Tiiu Üksik.

Masinõppes on olulised ka parameetrid, mida treenimise käigus optimeeritakse. Mida enam neid on, seda rohkem arvutusjõudu on tarvis. Praegu suurim, Nvidia ja Microsofti koostöös valminud närvivõrkudel põhinev keelemudel MT-NLG kasutab 530 miljardit parameetrit. See oskab eelkäijatest paremini lõpetada lauseid, vastata küsimustele, otsida tekstist vajalikku infot jpm. Veebis saab katsetada suuruselt teise, Open­AI 2020. aastal loodud GPT-3 (175 miljardit parameetrit) avatud lähtekoodiga alternatiivi GPT-J. See jätkab kasutaja sisestatud teksti suuremates keeltes küllaltki usutavalt. GPT-3 kirjutas 2020. aasta septembris The Guardianile provokatiivse pealkirjaga artikli, mis puudutab muuhulgas tehis­intellekti ohutuse ja õigustega seotud küsimusi. Teema olulisust näitab see, et Euroopa Liit on asunud tehisintellekti reguleerima.