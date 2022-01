Viimased paarkümmend aastat on Venemaa kasutanud mõjutustegevust, küber- ja hübriidrünnakuid, anneksiooni, sõjalist ja energiasurvet, et laiendada oma geopoliitilist mõju nii oma piiride lähedal kui ka kaugemal maailmas. Lääneriigid on sellele alati reageerinud, kuid suhteliselt nõrgalt. Venemaa detsembris esitatud nõudmised olid aga senistest suurusjärgu võrra jultunumad ja nendele endise leebusega vastata ei saanud.

Mõningast suhtumise muutust on märgata. Eile andis Eesti ­president Alar Karis Brüsselis ühise pressikonverentsi NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, kus tuli üsna pikalt jutuks Soome ja Rootsi võimalik ­astumine NATOsse. Stoltenberg rõhutas, et ­mõlemad riigid vastavad suures osas NATO liikmesuse tingimustele ja kui nad peaks avaldama soovi liituda, saaks see toimuda suhteliselt lühikese aja jooksul. Alar Karis lisas, et Soome ja Rootsi liikmesus teeks meile rõõmu, «sest me pole lihtsalt lähedased partnerid, vaid üksteisele ka geograafiliselt lähedal».