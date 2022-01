Kuulasin seda ja mul oli peaministrist kahju. 30 eurot on suur raha iga inimese jaoks. Võib-olla mõned üksikud ei pane tähelegi sellise summa kulutamist, aga enamik meist kindlasti. Aga mida peaks peaminister selle kohta ütlema? Et mõnele pensionärile ei käi energiahinna tõus üle jõu. Nii just kolmapäeval juhtus. Kuigi kui päris täpne olla, siis samal päeval riigikogus esinedes ütles peaminister elektrihinna mitmekordse tõusu kohta: «Inimestel on keeruline ja tegemist on tõsise probleemiga.»