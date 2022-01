Nagu sajad tuhanded eesti pered, saime ka meie oma detsembrikuu elektriarve kätte. Kohutav! Võrgu-, ampri-, aktsiisi- ja taastuvenergia tasu ning neile otsa lajatatavat käibemaksu veel ootame. Võrreldes aastataguse ajaga on arve kordades suurem, vaatamata sellele, et oleme oma kodust elektritarbimist tublisti piiranud. Abi sellest pole olnud. Sotsiaalmeedia kajab inimeste ahastusest, kellel enam ei ole kuskilt kokku hoida. Kui just külmas ja pimedas ei taha istuda. Aga keegi ei taha ju!

Ülisuured arved on sõna otseses mõttes šokeerivad ning mitte ainult eratarbijatele, vaid ka ettevõtetele. Mõnevõrra suuremaid arveid osati ju oodata, aga kindlasti mitte sellist uusaastakingitust. Elektri- ja gaasihinna tõus on toonud kaasa kappava inflatsiooni, toiduainete ja paljude teiste hindade tõusu. Kuid see on alles algus, sest külmemad talvekuud on meil alles ees. Ma ilmselt ei liialda, kui väidan, et olukord liigub sügava sotsiaalse ja majandusliku kriisi poole, millega kaasneb ettevõtete pankrotilaine, koondamised ja hüppeline töötuse kasv. Siis istume juba kõik pimedas, külmas, aga juba ka näljas, sest meie igapäevane toit on muutunud hinna poolest luksuskaubaks.