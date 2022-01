Eestlastele meeldib ennast ikka loodusrahvaks pidada ja mis see esmapilgul muud kui metsalembus on. Metsa majandamine kütab kirgi, samas tarbimist ei soovi me eriti vähendada. Suures plaanis tuleb ressurss kas maa seest, mis tekitab uut CO 2 , või maa pealt, häirides seeläbi elurikkust. Siin paistab juba eos vastuolu ja ilmselt on mõistlik leida mingigi tasakaal. Selleks et mõista, kus asub kesktee, peab tundma ka äärmusi. Metsanduses väljenduvad need kogu metsamaa kaitse alla võtmise ja võimalikult efektiivse majandamise vahel.