Omikrontüve laine võib tuua kaasa üle poolte eurooplaste nakatumise järgmise kahe kuu jooksul, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) mõned päevad tagasi. Ühendriikide nakkushaiguste peaekspert Anthony Fauci tõdes aga, et omikron oma erakordse ja enneolematu ülekandevõimega saab lõpuks kätte peaaegu kõik. Kui omikron nakatab niikuinii peagi pooled meist, on püüd iga hinna eest nakkust vältida tulutu ja ebavajalik, kirjutab Fookuse rahvastikukülgede toimetaja Lea Danilson-Järg.

Ka statistika kinnitab omikroni hiidlaine lähenemist, mille sarnast pole kogu senise koroonapandeemia jooksul veel nähtud. Kui WHO andmetel on alates kriisi algusest olnud kõige suurema globaalse nakatumiste arvuga 2021. aasta 26. aprilliga alanud nädal, mil üle maailma tuvastati ligi 5,7 miljonit uut nakatumist, siis möödunud nädalal küündis see number pea 15,5 miljonini, mida on üle 2,7 korra rohkem. Euroopas ületati aga 2020. aasta 2. novembri algusest püsinud rekord möödunud nädalal enam kui 3,7-kordselt. See on siiski alles algus, sest järgnevad nädalad toovad uued nakatunute rekordid.