Enne ametisse asumist ütles president Alar Karis, et teadusvaldkonnast pärit inimesena häälestab end teadmistepõhises helistikus, ja kinnitas, et tabuteemasid selles ei ole. ETA president Tarmo Soomere kinnitab artiklis «Kaosest usaldusväärse prognoosini» (PM, 16.10), et teadmise usaldusväärsus on suurem, kui teadmine on leitud sealt, kus vähem müra, mitte sealt, kus rohkem valgust ehk laternaposti alt. TÜ poliitikateooria kaasprofessor Eva Piirimäe lõpetab oma artikli «Väärtused ja faktid» (PM, 29.10) järgmiselt: «Samas on ühiskondlik tööjaotus ning põhimõtteline usaldus professionaalide vastu ühiselu aluseeldus, nii nagu sisukat väärtusdebatti saame pidada vaid faktitõe pinnalt».