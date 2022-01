Suurbritannias kütab kirgi lekkinud info, et peaminister Boris Johnson pidas abikaasaga 2020. aastal karmi karantiini ajal 30 külalisega pidu. Rahvas, kes sõnakuulelikult eeskirju järgis, nõuab Johnsoni tagasiastumist. Kuigi mehe üritusel osalemist kinnitavad pealtnägijad, kommenteeris Johnson põgusalt: «Kõik see on teema, mis on Sue Gray uurimise all.»