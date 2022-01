Teise maailmasõja eelne rahandussüsteem oli enne selle ümberkorraldamist üsna hüpliku iseloomuga. Tänaseks on keskpankade, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kolmikvalitsusest saanud masinavärk, mis suuremat rahakursside hüplikuks muutumist taltsutab.

See pole küll kõikvõimas kaitse Madoffide ja Lehmani trikkide ning muude sõgeduste vastu, aga ka nendega tullakse toime.

Täna pakub põhjamaiselt vaoshoituks kavandatud Nord Pooli voolubörs hinnarallit Ameerika mägedel. Miskit on paigast ära, kui justkui samal börsil on mõnesajakilomeetrise vahemaaga võimalik leida kümnekordseid hinnavahesid. Just nii näeb välja Põhja-Rootsi ja Eesti elektri börsihindade võrdlus. Sellele saab küll anda kuhjaga selgitusi: ebapiisavalt energiaühendusi, riikide energiatavade omapärad ja palju muudki.