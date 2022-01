Pahad on võitmas. Eelmine, 2021. aasta lõppes Bideni-Putini telefonikõnega Ukraina küsimuses ja Hiina Kommunistliku Partei kontrolli all oleva Hongkongi valitsuse rünnakuga linna silmapaistva sõltumatu uudisteportaali vastu. Keset ülemaailmset demokraatia tagasilööki näib jäme ots olevat juhtivate autoritaarsete režiimide käes, kes soovivad kujundada omaenda illiberaalset maailmakorda.

Alanud 2022. aasta saab olema ülemaailmse demokraatliku alliansi jaoks otsustav, et õppida sellest, kuhu on liikumas äsja moodustatud autoritaarsed režiimid – nimelt Hongkong. Hongkongi kui Hiina kontrolli all oleva erihalduspiirkonna saatus on suurepärane näide sellest, kuidas autoritaarsed režiimid manipuleerivad reeglitel põhineva rahvusvahelise korraga, et oma tegevust legitimeerida ja kehtestada täielik autoritaarne kontroll.