Garri Raagmaa FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Paar aastat tagasi muretses üks ELi meetmete vahehindamisel intervjueeritud kogenud programmiekspert Eesti audiitorite käitumise pärast. Et kui nende Euroopa kolleegid juhivad ennekõike tähelepanu projektdokumentatsiooni puudustele, et tulevikus probleeme vältida, siis Eestis olevat kujunenud kultuur, kus audiitori eesmärk on LEIDA VIGA, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.



Nüüd laekuvadki ka üle keskmise suurusega omavalitsustele mitmesajatuhandesed tagasimaksenõuded. Sageli vaieldavates, eri moel tõlgendatavates riigihangete protseduurireeglite kaasustes. Ühe projektijuhi väitel ei otsita erinevate seadusetõlgenduste puhul lahendust, vaid nõutakse kohe osa toetusest tagasi. Igaks juhuks. Et see Euroopasse tagasi saata. Ka siis, kui toimiti EASi või RTK ametniku soovitusel. Aga et nood on juba parema töökoha leidnud või saidki asjast omamoodi aru, siis peavad KOVid nõude kas tasuma või selle vastu kohtusse minema. Taas käib riik riigiga kohut ja maksumaksja raha libiseb keerulised hankereeglid loonud õigussüsteemi osaliste taskusse.