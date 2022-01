Vastuseks Teet Korstna artiklile « Narva barokklinna taastamine võib jääda ilusaks unistuseks » (Postimees, 10. jaanuar) kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre, et Narva vanalinna taastamine on võimalik ja mitmes mõttes mõistlik ettevõtmine.

Teist poolt tuleb ikka kuulata, see kehtib ka Narva vanalinna taastamise arutelus. Taastamise idee on viimasel ajal jõudsalt toetajaid kogunud – eeskätt narvalaste endi hulgas – ja hetkel on kõne all ühe vanalinna tänava ühe külje ülesehitamine. See võiks teoks saada juhul, kui linnavolikogu langetab vastava otsuse ja kui seejärel leitakse investoreid, keda huvitaks mõne maja ülesehitamine, et seda siis omanikuna kasutada vastavalt oma suvale.