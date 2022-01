Umbes poolteist aastat tagasi andsin Maalehele intervjuu (ML, 4.08.2020), milles intervjueerija Argo Ideon uuris muu hulgas ka Eestis korraldatud meeleavalduste kohta Ameerika mustanahaliste toetuseks. Toetasin meeleavaldajaid: «Nüüd on võimalus tulla välja ja avaldada toetust neile, kes mujal on ebaõiglust kogenud. Kui keegi avaldab nii toetust, siis see on minu meelest okei.»