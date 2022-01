Esimene täispikk koroona-aasta on lõppenud – täis hirmu, lootust ja pettumusi. On paras aeg mõelda toimunule ja õppida tulevikuks, kirjutab Magnum ASi juhatuse liige Mari Krass.

Koroonarindel oli möödunud aasta peamine märksõna vaktsineerimine. Vaktsiine oodati pikisilmi, kuid ikka tulid need ootamatult ning alguses liiga vähe. Kevadel hakkas doose üle jääma. Järjest süvenes mure, et vaktsiinid seisavad laos, aga soovijatele neid ei süstitud või sunniti kuude kaupa teist doosi ootama. Vaktsineerimisest sõltus nii tervis kui vabadus, kes saab õues ja reisil käia ning kes mitte. Hulluks muutis olukorra see, et vaktsiinidest loodeti üldist pääsemist, aga paljud jäeti neist riigi tehtud piirangute tõttu lihtsalt ilma. Suvel ilmusid avalikku retoorikasse juba süüdistused, et rahvas on ise hoolimatu ja ega «idaeurooplastelt» saagi muud oodata.