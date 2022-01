Seda, mis on keel, teab arvatavasti iga inimene. Aga kui igaüks peaks välja ütlema, mida ta keele all mõtleb, kuuleks me tõenäoliselt väga erinevaid seisukohti. Küllap nimetataks keelt mõtlemise ja suhtlemise vahendiks, samuti öeldaks, et ta on mingile sama keelt rääkivale inimhulgale ühine. Aga kuidas keel sünnib? Jätame kõrvale Paabeli torni legendi ja keelte keetmise muistendi ning mõtiskleme, kuidas keel sünnib praegu. Inimesed, kes teavad, mis keel on, ja kes ise seda päevast päeva kasutavad, ei mõtle tavaliselt selle peale, et nemad ongi keele loojad. Keel sünnib keelekasutuses, nii ka sõnad ja tähendused. Ja keel ka muutub pidevalt, see tähendab, et sõnade tähendused ja kasutus muutuvad pidevalt.