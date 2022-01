Kolm seaduslikult tegutsetud aastakümmet lõppesid eelmisel nädalal kohtu määratud likvideerimisega. Selle aja jooksul on Memorial põhjalikult dokumenteerinud Gulagi ja selle ohvreid. Kuid Memorial on palju enamat kui ajaloolise uurimistööga tegelev heategevusasutus. Memorial on suur osa sellest, mis on alles jäänud Venemaa kodanike südametunnistusest.