Eestis kostab üha sagedamini arvamusi, et rohepööre toimub liiga kiirelt või liiga kõrge hinnaga. Erineval kujul on selliseid arvamusi esitanud näiteks endine õiguskantsler Allar Jõks ning mitmekordne minister ja rektor Jaak Aaviksoo. Nende argumendid on tõsised, samas on neil üks ühine viga. Nimelt keskendume ülearu rohepöördele kui muutusele selles, kuidas energiat toodame ja tarbime. Tähelepanu energiale on mõistetav nii hiljutiste kõrgete hindade kui ka Euroopa Liidu plaanide valguses, kus on energial väga oluline roll, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.