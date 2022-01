Möödunud teisipäeval tõdesin, et Eestis koitis päev, mil uute koroonapositiivsete seas oli vaktsineeritud inimesi rohkem kui vaktsineerimata. Kulus napp nädal ning riik otsustas seda statistikat mitte enam avaldada, kirjutab arvamustoimetaja Mari Klein.

Mõistan täiesti riigi strateegiliste kommunikatsiooniinimeste loogikat, et kui näidata vaktsineeritute nakatumise kasvu, võib see vähendada vaktsineerimisprotsenti, mis on riigi suur, kramplik ja seejuures igati õigustatud eesmärk.