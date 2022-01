Kui tahame, et sõjalise konflikti korral oleksid kaotused minimaalsed, siis tuleks praegu võtta suur laen ning kõikide liitlaste sõprade, spetsialistide ja ühe, teise ning kolmanda poole agentide nõuannete vastaselt kiikorras likvideerida meie kaitselüngad, kirjutab EKRE aseesimees Mart Helme.

Kas valitsus likvideerib teadlikult Eesti iseseisvat kaitsevõimet või on kõik see, mida me viimastel kuudel näinud-kuulnud oleme, Kaja Kallase valitsusele omane sihitu ja koordineerimatu minnalaskmine?