Jaanuarisündmused Kasahhimaal ei ole kindlasti värviline revolutsioon, sest rahvas ei nõua (veel?) suuremat demokraatiat. See pole ka riigipööre, sest see on formaalselt toimunud kehtiva õiguskorra raames. Kuid pööre on see kindlasti, sest ülilühikese aja jooksul ja samaaegselt muutus olukord lausa kolmel tasandil. Esiteks lihtrahva pilgu läbi: gaasihindade tõusu vastased protestiaktsioonid muutusid poliitilisteks ja vägivaldseteks ning levisid mitmesse linna üle riigi, kusjuures rahulolematus suundus endise presidendi ja tema klanni vastu. Teiseks riigi poliitilise juhtimise tasandil, kuna veel Nazarbajevi valitsusaja lõpus ametisse asunud Askar Mamini valitsus astus tagasi. Selle virvarri keskel püüab praegune president Tokajev säilitada poliitilise subjekti staatust ja vältida mooramehe saatust. Kolmandaks käivitus enneolematu koostöö Kollektiivse Julgeoleku Organisatsiooni (ODKB) riikide vahel, kes kiiresti ja hästi koordineeritult saatsid oma väeüksused korda looma.