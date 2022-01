Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Minu kõrgeim, 260-eurone elektriarve pärineb 2019. aasta jaanuarist, kuid siis oli ka külm talv ja tarbimine ligi viiendiku suurem. Kütan poolt maja puudega ehk saaksin vajadusel ka väiksema elektritarbimisega hakkama. Süüvides veidi börsihinna kujunemisesse, avastasin, et hoolimata meedias kõlanud hullude hindadega päevadel elektri kokkuhoiust see kuidagi minu elektrihinda ei mõjutanudki, sest börsipaketis on ühiku hind kõigile üks, hoolimata sellest, kas tarbid elektrit kõrgete või madalamate hindadega päevadel. Säärane hinnakujundus väga börsilik küll ei paista – justkui ostaks börsilt LHV aktsia soodsal hetkel 40 euro eest, aga saad kuu lõpus ikka arve 47 euroga.