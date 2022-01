Eesti Keele Instituudi logol on koma. Äsja lõppenud komalugude korje käigus said inimesed jagada oma kogemusi ja mõtteid koma teemadel. Komakogemusi luges ja nende üle mõtiskles Eesti Keele Instituudi arhiivispetsialist-nooremteadur Liis Ermus.

Rääkides komasid ei ole. Kuidas me siis hakkama saame, teeme pause? Vahel õpetatakse kooliski, et koma märgib suulises kõnes paus. Võtame näiteks ütte. Üte eraldatakse muust lausest komadega: «Tere, kool!». Tere ja kooli vahele võib pausi teha küll. Aga kui Andrus Ansip ütles: «Tule, taevas, appi!», siis ta üttekomade kohal pause ei pidanud. Samas öeldes: «Lahe, tänav suletud» võib koma kohale teha päris pika pausi, seda pikema, mida vähem lahe see tundub, et tänav on suletud.