Kokkusaamine on ühelt poolt planeeritud tehnilisena: NATO ministrid arutavad jutupunkte, millest võib, saab ja peab kõnelema eelseisval NATO-Vene Nõukogu tippkohtumisel. On päevselge, et Venemaa huvi on kõneleda suurtega oma teemadel ning vältida väiksemate riikide kohati teravaid küsimusi.

Tegelikult on kohtumine muidugi märgiline, sest välisministrid kogunevad arutama Venemaa nõudmist viia NATO väed sisuliselt tagasi külma sõja aegsetele positsioonidele. Selle pokkerimängu panuseks on nii Eesti kui ka mitme samasuguses olukorras oleva riigi valitsus. Venemaa loodab peamiselt USAga otse rääkides tekitada olukorra, kus maailm on väga selgelt jagatud juht- ja vasallriikideks. Partnerite informeerimine USA poolt on aga olnud pikaldane. Vahetult enne kohtumist lõi kõik kaardid segi Kasahstani olukord, kuhu Venemaa ja teised Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni riigid on saatnud oma väed.