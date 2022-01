Euroopa Liidu heitmekaubandussüsteemi (HKS) muutuva määraga CO 2 saastetasu on üks ELi kliimapoliitika keskseid instrumente juba üle 16 aasta. Sellest on aja jooksul kujunenud juhtivatele poliitikutele ja ametnikele dogma, mida ei seata kahtluse alla ja mille alternatiive ei arutata. Vastupidi, sellest on saanud omamoodi pühakiri, mille teeside alla liidetakse järjest rohkem valdkondi ning mida proovitakse jõuga eksportida.

Sisuliselt ei ole heitmekvootidega kauplemine aga midagi muud kui tasu maksmine saastamise õiguse eest. Süsteemi maskeerimine «turumeetmeks» ei peida fakti, et Euroopa Liidu riigis paiknev CO 2 -mahukas tootmine on kohustatud soetama saastamise ühikuid ettenähtamatu hinnaga. Vähemalt sel juhul, kui on vähegi soovi tootmist jätkata, kuniks taastuvenergial põhinevad lahendused on päriselt toimivaks ja kättesaadavaks muudetud.