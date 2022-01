Võimutransiit on Venemaal peaaegu alati keeruline olnud. 4. oktoober 1993, Jeltsinile ustavad väeosad võtavad mässulistelt tagasi ülemnõukogu hoonet. FOTO: -

Kreml on suure huviga jälginud Kasahstani rahvusliku liidri, alates 1990. aastast riiki juhtinud Nursultan Nazarbajevi võimutransiiti. Praegused sündmused Kasahstanis näitavad, et autoritaarse juhi võimutransiit ei toimi, kirjutab ajakirjanik Jaanus Piirsalu.

Venemaa sisepoliitika kõige olulisem küsimus on olnud juba aastaid see, kas ja millal kavatseb juba 22 aastat Venemaad valitsenud Vladimir Putin oma võimu üle anda. Kuidas korraldada selline võimutransiit, mis jätaksid presidendiametist loobuvale Putini alles kõige olulisemad võimuhoovad ning mis kindlustaks talle sajaprotsendilise puutumatuse.

Kreml on seetõttu suure huviga jälginud Kasahstani rahvusliku liidri, alates 1990. aastast riiki juhtinud Nursultan Nazarbajevi võimutransiiti, mis algas tema formaalse lahkumisega presidendiametist 2019. aasta märtsis. Nazarbajevi korraldatud võimutransiidi võtmekoht oli selles, et talle jäi eluaegne Kasahstani julgeolekunõukogu (JN) esimehe koht. Läbi JN-i käivad Kasahstanis, nagu ka Venemaal, sisuliselt kõiki riigi olulisemaid sise-, välis- ja julgeolekupoliitilised küsimused. Et asi oleks kindel, kirjutati Nazarbajevi eluaegne amet ka seadusesse sisse.