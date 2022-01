Vene presidendi Vladimir Putini nõudmised NATO-le puudutavad otseselt Eestit, sest tema soov on, et brittide väeüksus oma tankid Paldiskis laevadele laadiks ja ise lennukitele istuks. Ometi on just need mõnisada Briti sõdurit Eesti tähtsaim käegakatsutav julgeolekugarantii.